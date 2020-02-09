إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب "تُمناية" بكفر الدوار

أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات وكسور وجروح بأماكن متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة" تمناية" بالطريق الزراعي أمام قرية معمل القزاز بدائرة مركز كفر الدوار وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.





تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة " تُمناية"، بالطريق الزراعى أمام قرية معمل القزاز اتجاة الاسكندرية.





بالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة كل من :" سالم محمد سالم" 31 سنة،" على شعبان أمين" 40 سنة، " سعيد محمود محمد ياقوت" 45 سنة، بسحجات وكدمات وكسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.



