306 أفدنة للمدينة النسيجية ومنطقة صناعية.. تعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنيا

تعد محافظة المنيا من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار وتزخر بمقومات عديدة للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية والمحجرية، كما تمتلك مقومات التنمية الاقتصادية.





حيث الموقع المتوسط بين محافظات الشمال ومحافظات الجنوب ومناخها المعتدل والقوى البشرية والبنية الأساسية من شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية والنقل النهري ومشروعات النقل الجماعي ومحطات معالجه المياه والصرف الصحي وكذلك محطات الكهرباء.

كما تمتلك المنيا العديد من المقومات التى ستساهم في وضع المحافظة في مكانتها التي تليق بها لتحقيق نهضة اقتصادية ترفع من مستوى معيشة أبنائها ، وتضعها في مصاف المحافظات الداعمة للاقتصاد المصري.





فتمتلك بالمنيا منطقة صناعية متميزة بمنطقة شرق النيل مرفقة وتقع على مساحة إجمالية تبلغ 2215 فدانا منها 306 فدان مخصصة للصناعات النسيجية ، وتضم المنطقة الصناعية 450 مصنعا منها مصانع منتجة وأخرى تحت الإنشاء ، فضلا عن مناطق صناعية أخرى يجرى العمل للبدأ في توصيل المرافق الحيوية لها ليستفيد منها المستثمرون باعتبارها أحد العناصر الأساسية في حزمة الحوافز الاستثمارية التي أقرتها الدولة، لتشجيع الاستثمار في مصر بشكل عام ومحافظات الصعيد على وجه الخصوص.





ومن جانبه اكد اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا على وجود خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين ، وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





لافتا ان الدولة تدعم المستثمر الجاد، وتقف بجانب المستثمر الجاد المتعثر حتي يتم حل مشكلته ، لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم المشروعات المتوقفة ودفعها للعمل وجذب أكبر عدد من المستثمرين.





كما يوجد بها مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الصناعية وتم تخصيص ارض المنطقة الحرة المخصصة على مساحة 306 فدانا للصناعات النسيجيه.





وفى سياق متصل استقبل المحافظ اللواء أسامه القاضي وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة.





وضم وفد الهيئة اللواء ناصر العبد مستشار رئيس الهيئة ،اللواء حسام الحداد رئيس قطاع المكتب الفني بالهيئة ، مجدى النبراوي رئيس قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة.





وعقد المحافظ ورئيس الهيئة اجتماعا مع عدد من مستثمري المحافظة ورجال الاعمال ، للاستماع إلي مشاكلهم وآرائهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجه عملهم.





بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية بالمنيا وعدد من نواب البرلمان ورؤساء وممثلي البنوك والجهات المعنية.





أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه تم اختيار محافظة المنيا كأولى المحافظات للزيارة وعقد لقاء مع المستثمرين ، لافتا أن إزالة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ، تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثماري قوى لضخ استثمارات جديدة، واوضح أن الهدف من الزيارة الاستماع إلى اقتراحات واراء المستثمرين وتذليل كافة الصعوبات.





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