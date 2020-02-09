تضيف 280 سريرا.. عميد "القومي للأورام" يكشف موعد انتهاء الإنشاءات الجديدة بالمعهد

كشف الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، تفاصيل جولة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة أعمال إعادة تأهيل وتطوير مبني المعهد القومى للأورام، برفقة كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.





وقال عميد المعهد القومي للأورام، خلال مداخلة هاتفية مع عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "المستشفى بدأ يعمل بكفاءة عالية من بعد الحادث الإرهابي الذي استهدفه في أغسطس الماضي ".





وتابع: "أضفنا عيادات الألم والكشف المبكر ومكانا للانتظار ومسارات عديدة ومختلفة لتسهيل حركة المرضى، من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".





وأردف، أنه جرى إنجاز 50% من إنشاءات المبنى الجنوبي، ومن المستهدف أن تنتهي إنشاءاته تمامًا في يناير المقبل، حيث سيضيف 280 سريرًا، منها 105 أسرّة لعلاج اليوم الواحد و16 سرير عناية مركزة.



