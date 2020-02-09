كيف تشاهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92.. الليلة

الحفل يقام الأحد بتوقيت ولاية كاليفورنيا، فجر الاثنين بتوقيت مصر ويذاع على قناة ABC الأمريكية، ويوفر صدى البلد فرصة لمعرفة كيفية مشاهدته عبر الإنترنت ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القنوات المشفرة.