كيف تشاهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92.. الليلة

تتجه الأنظار إلى مسرح دولبي بهوليوود، عندما تبدأ السجادة الحمراء فى استقبال نجوم العالم بحفل توزيع جوائز الأوسكار الذي يتابعه الملايين حول العالم، في نسخته الـ92.
الحفل يقام الأحد بتوقيت ولاية كاليفورنيا، فجر الاثنين بتوقيت مصر ويذاع على قناة ABC الأمريكية، ويوفر صدى البلد فرصة لمعرفة كيفية مشاهدته عبر الإنترنت ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القنوات المشفرة.
كانت الأكاديمية قد كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.
ويتنافس على جائزة أفضل فيلم كل من
Once Upon a Time in Hollywood
The Irishman
Jojo rabbit
Joker
Little women
Marriage story
1917
Paratise
Ford v Ferrari
Ready for the #Oscars? Find out how to watch. https://t.co/fWfPlteItB
— The Academy (@TheAcademy) February 9, 2020