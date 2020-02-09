كلب يهرب جرو صغيرا من داخل القفص للعب معه.. شاهد ماذا يفعل

رصدت كاميرات المراقبة كلبا من فصيلة الراعي الألماني وهو يقتحم قفصا لجرو صغير ويخرجه منه.





ترك الكلب الألماني ، البالغ من العمر 17 شهرًا ، مالكه مايك في حيرة بعد أن شاهد كلبه عبر كاميرات المراقبة وهو يفتح القفص التي تجلس فيه أخته الصغيرة عدة مرات في منزل العائلة بدوندونالد ، أيرلندا الشمالية.





ووفقاُ لصحيفة "ديلي أكسبرس"، قالت جيني زوجة مايك إن أخطأ لعدم قفله قفص الكلبة الصغيرة بشكل صحيح، وسهل على الكلب تهريب أخته الصغيرة ذات الـ9 أسابيع من القفص وتحليقها داخل المنزل دون هوادة.





وبعد فحص العائلة لكاميرات المراقبة التي وضعوها خصيصًا لرؤية سبب هروب الكلبة الصغير، اكتشفوا أن أخيها الكبير يقوم بفتح قفصها لتهرب وتلهو معه داخل الشقة في مشهد أصاب العائلة بالذهول.