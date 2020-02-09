الدوري المصري.. الإسماعيلي يتقدم على الزمالك بهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول





بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب لاعبى الفريقين وحصل دونجا على ركلة حرة فى منتصف الملعب وحصل أحمد مدبولى فى الدقيقة السادسة على ركلة حرة بعد عرقلته أمام منتصف الملعب نجح مصطفى محمد فى إبعادها إلى ضربة ركنية.





واوقف محمود عاشور حكم اللقاء المباراة من أجل اتاحة الفرصة امام طارق حامد لضبط الحذاء وكاد فخر الدين يوسف أن يهدد دفاعات الزمالك وسدد الكرة تصطدم في أقدام مدافعي الفارس الأبيض فى الدقيقة 11.





وفشل محمد أوناجم في ارسال الكرات من الناحية اليمنى وجرت محاولات من جانب الدراويش وسدد عبدالرحمن مجدى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى حارس الزمالك فى الدقيقة 16.





ومرر مصطفى محمد كرة عرضية ماكرة سددها يوسف أوباما سددها برعونة ونجح في أبعادها حارس الاسماعيلي الى ضربة ركنية بالدقيقة 17 وفشل محمد الشامى فى الدقيقة 18 فى تهديد مرمى الفارس الأبيض.





وتلقى فى الدقيقة 22 اسامة ابراهيم كرة عرضية نجح فى تجاوز عبدالله جمعة وسدد الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء تصطدم فى أقدام محمود حمدي الونش وتتحول إلى ضربة ركنية.





وأهدر محمد الشامى فى الدقيقة 24 هدفا محققا بعدما تلقى تمريرة طولية من أحمد مدبولي وسدد الكرة قوية تمر الى جوار المرمى وسدد محمد أوناجم كرة قوية داخل منطقة الجزاء للدراويش فى الدقيقة 25 يبعدها حارس الاسماعيلي بصعوبة إلى ضربة ركنية.





و فى الدقيقة 30 حصل طارق حامد على بطاقة صفراء عقب التدخل العنيف على أحد لاعبى الدراويش واحتسب محمود عاشور حكم اللقاء ضربة جزاء على أحمد عيد عقب عرقلته للاعب أحمد مدبولى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33 سددها باهر المحمدى محرزا الهدف الأول للدراويش فى الدقيقة 34.





و في الدقيقة 35 اخرج حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه سامى الشيشينى بالجهاز الفنى لنادى الزمالك وسدد محمد أوناجم كرة قوية داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس الدراويش بصعوبة الى ضربة ركنية.