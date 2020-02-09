AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري المصري.. الإسماعيلي يتقدم على الزمالك بهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:27 م
مباراة الزمالك والإسماعيلي
مباراة الزمالك والإسماعيلي
Advertisements
يسرى غازى
أنهى فريق الإسماعيلي الشوط الأول بالتقدم على الزمالك بهدف دون رد من ركلة جزاء فى الدقيقة 34 في المباراة المقامة حاليا على استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.  

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب لاعبى الفريقين وحصل دونجا على ركلة حرة فى منتصف الملعب وحصل أحمد مدبولى فى الدقيقة السادسة على ركلة حرة بعد عرقلته أمام منتصف الملعب نجح مصطفى محمد فى إبعادها إلى ضربة ركنية.

واوقف محمود عاشور حكم اللقاء المباراة من أجل اتاحة الفرصة امام طارق حامد لضبط الحذاء وكاد فخر الدين يوسف أن يهدد دفاعات الزمالك وسدد الكرة تصطدم في أقدام مدافعي الفارس الأبيض فى الدقيقة 11.

وفشل محمد أوناجم في ارسال الكرات من الناحية اليمنى وجرت محاولات من جانب الدراويش وسدد عبدالرحمن مجدى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى حارس الزمالك فى الدقيقة 16.

ومرر مصطفى محمد كرة عرضية ماكرة سددها يوسف أوباما سددها برعونة ونجح في أبعادها حارس الاسماعيلي الى ضربة ركنية بالدقيقة 17 وفشل محمد الشامى فى الدقيقة 18 فى تهديد مرمى الفارس الأبيض.

وتلقى فى الدقيقة 22 اسامة ابراهيم كرة عرضية نجح فى تجاوز عبدالله جمعة وسدد الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء تصطدم فى أقدام محمود حمدي الونش وتتحول إلى ضربة ركنية.

وأهدر محمد الشامى فى الدقيقة 24 هدفا محققا بعدما تلقى تمريرة طولية من أحمد مدبولي وسدد الكرة قوية تمر الى جوار المرمى وسدد محمد أوناجم كرة قوية داخل منطقة الجزاء للدراويش فى الدقيقة 25 يبعدها حارس الاسماعيلي بصعوبة إلى ضربة ركنية.

و فى الدقيقة 30  حصل طارق حامد على بطاقة صفراء عقب التدخل العنيف على أحد لاعبى الدراويش واحتسب محمود عاشور حكم اللقاء ضربة جزاء على أحمد عيد عقب عرقلته للاعب أحمد مدبولى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33  سددها باهر المحمدى محرزا الهدف الأول للدراويش فى الدقيقة 34.

و في الدقيقة 35 اخرج حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه سامى الشيشينى بالجهاز الفنى لنادى الزمالك وسدد محمد أوناجم كرة قوية داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس الدراويش بصعوبة الى ضربة ركنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى محمد يحرز هدفا عالميا لـ الزمالك في مرمى أسوان

الزمالك يتقدم على أسوان بهدف فى الشوط الأول .. فيديو

عاجل | الزمالك يهزم أسوان بهدفي مصطفى محمد وزيزو.. فيديو

ملخص وهدفا مباراة الزمالك أمام زيسكو فى دورى الأبطال .. فيديو

الزمالك يهزم الجونة بثنائية الأباتشي ومحمد أوناجم فى الدوري .. فيديو

أبو جبل يتألق .. ملخص ثنائية الزمالك في مباراة الجونة .. فيديو

ترشيحاتنا

بتطبخ بنفسها.. تفاصيل جديدة في حياة هاري وميجان بعد خروجهما من القصر

سر الناجى الوحيد.. التحريات تكشف اللغز الغامض فى مذبحة حدائق الأهرام.. تفاصيل

طرد مدرب الزمالك في مباراة الإسماعيلي بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية

تراجع جماعي بأغلب البنوك.. أسعار الدولار في مصر اليوم بختام التعاملات

أول تعليق من رونالدو بعد سقوط يوفنتوس أمام فيرونا

شاهد .. استقبال حافل لـ حسام حسن فى الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور

هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة أسباجتي بالكبدة وسلطة ذرة وبقلاوة خضرا