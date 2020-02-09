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ديني

خالد الجندي يحذر: هذا الأمر يزيل النعم

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:25 م
خالد الجندي يحذر:
خالد الجندي يحذر: هذا الأمر يزيل النعم
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك قواعد للدين، لا يجوز الخروج عليها أو الحديث فيها بهوى نفس، مشيرًا إلى أن الله تعالى يفعل ما يشاء فى عباده، ويرزق الجميع المسلم والملحد. 

وذكر «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc» اليوم الأحد: أن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز:«فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِين َ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا».

وتابع: «ممكن تلاقى حد ملحد، ربنا رازقه بهذه الأمور الواردة في الآية، طبعًا إرادة الله فى خلقه، وهو على كل شيء قدير، وهذه ليست قاعدة وعلينا تصديق القرآن».

واستكمل: «لازم تفهم أن المعاصى تزيل النعم، وأصحاب المعاصي دائمًا إما أن ينتهوا بالتوبة إلى الله أو نهاية مؤسفة"، مستشهدًا بالآية الكريمة «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ».


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