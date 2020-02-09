بريزنتيشن تنظم حفل تكريم منتخب اليد غدا.. وهشام عباس مفاجأة الاحتفال

تنظم شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي حفل تكريم لمنتخب مصر لكرة اليد الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية ، وذلك في تمام السابعة و النصف مساء غد الاثنين بفندق " كمبنسكي" التجمع الخامس ، في حضور وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي و ممثل عن شركة we و حضور رئيس اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر و أعضاء مجلس الإدارة.





واتفق مسئولو شركة بريزنتيشن على إحياء النجم هشام عباس حفل الاحتفاء بلاعبي منتخب مصر لكرة اليد الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 التي أقيمت في تونس ، و التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.



