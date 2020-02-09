بريزنتيشن تنظم حفل تكريم منتخب اليد غدا.. وهشام عباس مفاجأة الاحتفال

تنظم شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي حفل تكريم لمنتخب مصر لكرة اليد الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية ، وذلك في تمام السابعة و النصف مساء غد الاثنين بفندق " كمبنسكي" التجمع الخامس ، في حضور وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي و ممثل عن شركة we و حضور رئيس اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر و أعضاء مجلس الإدارة.
واتفق مسئولو شركة بريزنتيشن على إحياء النجم هشام عباس حفل الاحتفاء بلاعبي منتخب مصر لكرة اليد الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 التي أقيمت في تونس ، و التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.
يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد، توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب تونس صاحب الأرض والجمهور، ليضمن مقعدًا في أولمبياد طوكيو 2020.