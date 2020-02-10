حبس مسئول محل لبيع شيش إليكترونية مجهولة المصدر

قررت نيابة شبرا الجزئية، حبس مسئول عن محل لبيع الشيش الاليكترونية مجهولة المصدر، 4 ايام على ذمة التحقيقات.
وكانت تمكنت إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرةمن ضبط (مسئول عن محل كائن بدائرة قسم شرطة شبرا) وبحوزته (11شيشة إلكترونية- 300 عبوة زيت خاص بالشيش الإلكترونية مختلفة الأنواع والأحجام- 50علبة سجائر مختلفة الأنواع) وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها، واتُخذت الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة المستلزمات الطبية المحظور تداولها والمؤثرة على الصحة العامة للمواطنين.