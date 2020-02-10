حبس مسئول محل لبيع شيش إليكترونية مجهولة المصدر

قررت نيابة شبرا الجزئية، حبس مسئول عن محل لبيع الشيش الاليكترونية مجهولة المصدر، 4 ايام على ذمة التحقيقات.





وكانت تمكنت إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرةمن ضبط (مسئول عن محل كائن بدائرة قسم شرطة شبرا) وبحوزته (11شيشة إلكترونية- 300 عبوة زيت خاص بالشيش الإلكترونية مختلفة الأنواع والأحجام- 50علبة سجائر مختلفة الأنواع) وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها، واتُخذت الإجراءات القانونية.



