محمد أبو العينين: مستقبل وطن يمتلك فكرا مختلفا وعلى الأحزاب التواجد في الشارع.. فيديو

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إن حزب مستقبل وطن يمتلك فكرا مختلفا.

وأضاف محمد أبو العينين، خلال حواره، مع الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 109 أحزاب، ولكن الكثير منهم لا يظهر، وأكد أن الجميع يجب أن يعمل على مصلحة الوطن ويجب إظهار ذلك من قبل الأحزاب.

وأشار محمد أبو العينين، إلى أن النشاط السياسي لجميع الأحزاب كان ضعيفا باستثناء ثلاثة أحزاب، وأن الجميع مطالب بوضع أفكار، والأحزاب يجب أن تتواجد فى الشارع.

وأوضح محمد أبو العينين، أن فكر حزب مستقبل وطن متجدد ويستعين بأهل الخبرة، وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بعمل أشياء كثيرة للمواطن المصري.

ولفت محمد أبو العينين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه وهو يقوم بعمل جولات خارجية كثيرة، وذلك من أجل مصر والقارة الأفريقية وخلال العام الذى تولى فيه رئاسة الاتحاد الأفريقي قدم الكثير لجميع الدول الأفريقية.

وأكد محمد أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم أفريقيا للعالم.