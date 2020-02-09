الدوري الألماني.. لايبزيج يخطف نقطة من بايرن ميونخ

فشل بايرن ميونخ في تحقيق الفوز على ضيفه لايبزيج، اليوم الأحد، لتنتهي مباراتهما بالتعادل بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الألماني.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن لايبزيج بات أول فريق يخرج بشباك نظيفة أمام بايرن هذا الموسم، سواء في البوندسليجا أو دوري أبطال أوروبا.

و أشارت الشبكة إلى نجاح رجال المدرب جوليان ناجلسمان في الظفر بأول نقطة على الإطلاق داخل ملعب أليانز أرينا، إذ انتهت كافة مبارياته السابقة على أرض الفريق البافاري بخسارته.

يذكر أن التعادل أبقى بايرن ميونخ في صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، متقدمًا على مطارده لايبزيج بفارق نقطة وحيدة.