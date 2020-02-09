قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مواجهة الأهلي والمصري

يأتي اتجاه لجنة مسابقات الجبلاية إلى تعديل موعد انطلاق مباراة الأهلي والمصري نظرا لتضارب مواعيد اللقاء مع مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي المقرر إقامتها فى نفس اليوم.

يأتي اتجاه لجنة مسابقات الجبلاية إلى تعديل موعد انطلاق مباراة الأهلي والمصري نظرا لتضارب مواعيد اللقاء مع مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي المقرر إقامتها فى نفس اليوم.

تدرس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي تعديل موعد انطلاق مباراة النادي الأهلي والمصري المحدد إقامتها يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة بالدوري الممتاز.

تدرس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي تعديل موعد انطلاق مباراة النادي الأهلي والمصري المحدد إقامتها يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة بالدوري الممتاز.





وتتجه النية لدى مسئولى لجنة المسابقات إلى تأخير موعد انطلاق مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الجمعة لمدة 60 دقيقة تفاديا لتعارض موعدها مع موعد لقاء السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي المقرر إقامته في السادسة مساء.



