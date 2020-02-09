قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مواجهة الأهلي والمصري

تدرس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي تعديل موعد انطلاق مباراة النادي الأهلي والمصري المحدد إقامتها يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة بالدوري الممتاز.
يأتي اتجاه لجنة مسابقات الجبلاية إلى تعديل موعد انطلاق مباراة الأهلي والمصري نظرا لتضارب مواعيد اللقاء مع مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي المقرر إقامتها فى نفس اليوم.
وتتجه النية لدى مسئولى لجنة المسابقات إلى تأخير موعد انطلاق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الجمعة لمدة 60 دقيقة تفاديا لتعارض موعدها مع موعد لقاء السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي المقرر إقامته في السادسة مساء.
ويرغب مسئولو لجنة المسابقات إلى منح الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتهم فى متابعة مباراة السوبر الإفريقي وعدم تعارضها مع موعد انطلاق لقاء الأهلي والمصري فى الدورى الممتاز.