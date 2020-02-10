لمواكبة التطور التكنولوجي.. تعليم أسوان توزع أجهزة التابلت على طلاب الفصل الأول الثانوي

الاهتمام بالطالب المصري ووضعه على أعتاب تكنولوجيا العصر ليواكب التقدم العلمى والتكنولوجى العالمى بأفكار ورؤى ابتكارية وإبداعية متطورة وحديثة.





وفى هذا الإطار يستعرض " صدى البلد " تطبيق النموذج الجديد لأجهزة التابلت على طلاب الفصل الأول الثانوى , وقد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوزيع أجهزة التابلت على طلاب مدارس العقاد الثانوية بنين وأسوان الثانوية بنات وعوض السيد الثانوية بنات من إجمالى توزيع 5496 جهاز تابلت على مستوى المحافظة.





وخلال جولته بالمدارس والتى رافقه فيها الدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم والمهندس هشام عطية مدير عام الأبنية التعليمية حرص المحافظ على إدارة حوار مفتوح مع الطلاب للتعرف على آرائهم فى تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة ، مع الإستماع لشكواهم من آليات مراجعة الدرجات والتقييم.





وطالب محافظ أسوان الطلاب والطالبات بضرورة الجدية والتركيز والالتزام بحضور الحصص الدراسية مع ضرورة تنمية مهارات الإطلاع والإستفادة من الإنترنت لتوسيع مداركهم وتحسين قدرات الفهم والإستيعاب لديهم فى التحصيل الدراسى والبعد عن الطرق التقليدية التى تعتمد على الحفظ والتلقين.





وأثناء تجربته لإحدى السبورات الإلكترونية داخل الفصول وجه اللواء أشرف عطية مسئولى التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لضمان تشغيل الشبكات وتوصيلها بشبكة الإنترنت فى جميع قاعات وفصول الشرح ، بجانب تأهيل وتدريب المعلمين للتعامل مع أجهزة التابلت والشاشات والسبورات التكنولوجية الحديثة لتطبيق هذه المنظومة الجديدة بالشكل المطلوب وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية التى تصب فى صالح الطلاب ورفع مستواهم التعليمى لضمان تخريج كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على التعامل مع أساليب وتقنيات التكنولوجيا الحديثة الجارية بمختلف المجالات.





وأكد اللواء أشرف عطية على أن توزيع أجهزة التابلت على طلاب المدارس فى هذه المرحلة يأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتحويلها من نظام التلقين والحفظ إلى الفكر والإبداع والابتكار.





وفى نفس الجولة تفقد أشرف عطية أعمال الصيانة الشاملة بمدرسة أسوان الثانوية بنات والتي تصل تكلفتها إلى أكثر من 3 مليون جنية وهى التى تأتى من ضمن 35 مدرسة تجرى فيها أعمال الصيانة الشاملة بتكلفة إجمالية تصل إلى 84 مليون جنيه لتتضاعف مشروعات إنشاء المدارس الجديدة والإحلال والتجديد والصيانة الشاملة ، بالإضافة إلى توزيع 2550 تختة جديدة على المدارس بعد عرض مطالب المحافظة فى لقاء محافظ أسوان مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.





ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى بأن محافظ أسوان خلال جولته على المدارس قام بتوزيع أجهزة تابلت على 224 طالبا بمدرسة العقاد و446 بمدرسة أسوان الثانوية بنات و218 طالبا بمدرسة عوض السيد الثانوية بنات حيث تم إعداد منظومة التدريس على أجهزة التابلت بشكل متكامل من خلال سبورات إلكترونية وشبكات ووحدات توزيع وسيرفرات.





ولفت المحافظ إلى أنه تم إعداد وتأهيل المعلمين والمتخصصين لضمان إستقرار تشغيل المنظومة بالكامل بما يساهم فى إعداد جيل قادر على مواكبة نظم التكنولوجيا الحديثة.









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