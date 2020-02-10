لتوفير عملة صعبة.. برلماني يطالب بتدشين مشروعات مشتركة مع ألمانيا

طالب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تدشين مشروعات إنتاج مشترك مع وفد الاتحاد الألماني للصناعات الأمنية.





وقال عمرو الجوهرى في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن ألمانيا من الدول العظمى التي يجب التي تتميز بتصنيع العديد من المنتجات سواء كانت الاسلحة او السيارات او غيرها، مطالبًا بتوقيع مزيد من التعاون في مختلف المجالات لتحقيق التنمية والتطور.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن معدلات النمو الألمانية في هذه الفترة منخفضة واستغلال هذا الانخفاض في جذب المستثمرين من المانيا ضرورة هامة لتوفير العملة الصعبة داخل الدولة.