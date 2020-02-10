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منوعات

رزان مغربي تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور لها.. صورة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:58 ص
رزان مغربي
رزان مغربي
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محمد بدران
نشرت الإعلامية والفنانة رزان مغربي صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

ظهرت رزان فى الصورة بإطلالة جذابة وهي مستلقية على سرير أثناء تواجدها داخل منزلها وعلقت قائلة: "عينى مرآة روحي".

وأطلت رزان في الصور بإطلالة انيقة، مرتدية تيشيرت باللون الرمادى وبنطلون جينز مثير يتسم بأنه متناسق مع قوامها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت الفنانة اللبنانية على شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.

يذكر أن رزان مغربي متزوجة من رجل مصري الجنسية وأنجبت منه طفلها الوحيد رام وتعيش بين لبنان ومصر.

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Mes yeux .... miroir de mon ÂME 😍🤩

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رزان مغربي تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور لها.. صورة
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