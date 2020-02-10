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فن

أبطال الفيلم الكوري The Paratise أول الحاضرين لحفل الأوسكار الـ 92

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:12 ص
ابطال الفيلم الكوري
ابطال الفيلم الكوري Paratise
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شروق ابراهيم
وصل منذ قليل ابطال الفيلم الكوري  Paratise  لحفل توزيع جوائز الاوسكار الـ92 والذ يقام الان في مسرح دولبي بمدينة لوس انجلوس الامريكية.

وينافس فيلم Paratise على عدة جوائز أهمها جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالانجليزية.

 يروي الفيلم قصة عائلة من العاطلين عن العمل وعلى رأسها الوالد، يعيشون في شقة قاتمة وبائسة تحت الأرض بين الصراصير والقوارض. وتتغير حياة هذه العائلة المكونة من زوجين وولديهما عندما يحصل الابن على عمل كمدرّس لغة إنكليزية لفتاة في عائلة برجوازية تقطن في دارة فارهة مع حديقة وباحات فسيحة وديكور مميز.

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