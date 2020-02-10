أمير مرتضى: هزيمة الإسماعيلي دافع للاعبين ونتمنى تطبيق الـ var في أسرع وقت

تغلب فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من

ز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 39 نقطة فيما تجمد رصيد الدراويش عند النقطة 21.