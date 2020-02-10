أمير مرتضى: هزيمة الإسماعيلي دافع للاعبين ونتمنى تطبيق الـ var في أسرع وقت

أكد أمير مرتضي منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن تحقيق الفوز على نادي الإسماعيلي في مباراة الاحد يعطي دفعة قوية للاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل .
وأضاف أميرمرتضي في تصريحات هاتفية لفضائية " الزمالك"، أنه يجب تطبيق تقنية الـ "var" في أسرع وقت ممكن لحل أزمات الحكام ، خصوصا عقب احتساب حكم لقاء اليوم ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي .
وأكد أمير مرتضي منصور ان باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قرر اصطحاب جميع لاعبي الزمالك في كأس السوبر الإفريقي من أجل إشعال الروح الحماسية بينهما والتأكيد على أن كافة اللاعبين مؤهلين لخوض كافة المباريات في أي وقت ممكن.
واوضح أن محمود عبد الرحيم "جنش"، يخوض كافة التدريبات مع الفريق ، مؤكدا أن عودته إلى خوض المباريات تعود إلى الرؤية الفنية للمدير الفني باتريس كارتيرون، خصوصا في ظل تألق محمد أبو جبل مع لاعبو الفريق معلقا:" ندعم الجميع داخل الفريق".
وتغلب فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 39 نقطة فيما تجمد رصيد الدراويش عند النقطة 21.