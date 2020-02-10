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فن

بـ جاكيت جلد.. جيسي عبده تتألق فى أحدث ظهور

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:07 ص
جيسي عبده
جيسي عبده
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية جيسي عبده جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جيسي عبده خلال جلستها التصويرية بإطلالة أنيقة بارتدائها جاكيت جلد مميز باللون الاخضر، نال اعجاب متابعيها.

واعتمدت جيسي عبده على وضع ميك اب خفيف على وجهها مناسب لبشرتها الجذابة واسدال شعرها على كتفها مع وضع أحمر الشفاه لإبراز أنوثتها.

وقدّمت جيسي عبده خلال مشوارها الفنى حتى الآن، 20 مسلسلا، منها 2 مصريين هما "اتهام" مع الفنان حسن الرداد والنجمة ميريام فارس، و"سك على اخواتك" مع الفنان على ربيع الذى تم عرضه فى شهر رمضان.
بـ جاكيت جلد.. جيسي عبده تتألق فى أحدث ظهور
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