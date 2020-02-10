بـ جاكيت جلد.. جيسي عبده تتألق فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة اللبنانية جيسي عبده جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت جيسي عبده خلال جلستها التصويرية بإطلالة أنيقة بارتدائها جاكيت جلد مميز باللون الاخضر، نال اعجاب متابعيها.





واعتمدت جيسي عبده على وضع ميك اب خفيف على وجهها مناسب لبشرتها الجذابة واسدال شعرها على كتفها مع وضع أحمر الشفاه لإبراز أنوثتها.



