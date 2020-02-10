الشارقة يفتح المدرجات للجمهور السعودي مجانا

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، فتح المدرجات مجانًا للجمهور السعودي خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم في النادي أمام التعاون.



ويستضيف الفريق الإماراتي نظيره السعودي،غدا الثلاثاء، في أولى مباريتهما ضمن المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2020.