الشارقة يفتح المدرجات للجمهور السعودي مجانا

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، فتح المدرجات مجانًا للجمهور السعودي خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم في النادي أمام التعاون.
ويستضيف الفريق الإماراتي نظيره السعودي،غدا الثلاثاء، في أولى مباريتهما ضمن المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2020.
وأكد نادي الشارقة أن الخطوة تأتي في إطار التعاون والصداقة بين الأندية الإماراتية والسعودية ودعمًا لحضور الجمهور السعودي للمباراة منوهًا أن التذاكر ستكون متوفرة للجمهور السعودي عبر مراكز بيع التذاكر بالإستاد اعتبارًا من الساعة 12 ظهر يوم المباراة.
ويستضيف الفريق الإماراتي نظيره السعودي،غدا الثلاثاء، في أولى مباريتهما ضمن المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2020.
وأكد نادي الشارقة أن الخطوة تأتي في إطار التعاون والصداقة بين الأندية الإماراتية والسعودية ودعمًا لحضور الجمهور السعودي للمباراة منوهًا أن التذاكر ستكون متوفرة للجمهور السعودي عبر مراكز بيع التذاكر بالإستاد اعتبارًا من الساعة 12 ظهر يوم المباراة.