ناسا تدعو كبرى شركات السيارات للمساعدة في أول رحلة مكوكية على سطح القمر

دعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، كبار رجال الصناعة والخبراء في مختلف المجالات المتعلقة بالنقل خاصة السيارات للمساعدة في تنفيذ هدف برنامج "أرتميس" الخاص بإنزال أول رجل وامرأة على سطح القمر بحلول عام 2024.





ذكر موقع "موتور 1" المختص بشؤون السيارات أن برنامج "أرتميس" من المقرر أن يكون أكبر وأضخم بعثة طموحة متجهة إلى القمر، تعتمد على الروبوتات والمركبات للقيام بمعظم عمليات الرفع الثقيل، وأصدرت وكالة ناسا طلبين للحصول على معلومات من خلال سعيها إلى تعزيز "السوق الأمريكي الناشئ لقدرات النقل على سطح القمر من خلال إشراك المركبات الأرضية".



