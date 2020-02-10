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أخبار العالم

ناسا تدعو كبرى شركات السيارات للمساعدة في أول رحلة مكوكية على سطح القمر

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:54 ص
ناسا تدعو كبرى شركات
ناسا تدعو كبرى شركات السيارات للمساعدة في أول رحلة مكوكية
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أ ش أ
دعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، كبار رجال الصناعة والخبراء في مختلف المجالات المتعلقة بالنقل خاصة السيارات للمساعدة في تنفيذ هدف برنامج "أرتميس" الخاص بإنزال أول رجل وامرأة على سطح القمر بحلول عام 2024.

ذكر موقع "موتور 1" المختص بشؤون السيارات أن برنامج "أرتميس" من المقرر أن يكون أكبر وأضخم بعثة طموحة متجهة إلى القمر، تعتمد على الروبوتات والمركبات للقيام بمعظم عمليات الرفع الثقيل، وأصدرت وكالة ناسا طلبين للحصول على معلومات من خلال سعيها إلى تعزيز "السوق الأمريكي الناشئ لقدرات النقل على سطح القمر من خلال إشراك المركبات الأرضية".

من جانبه، قال مدير برامج استكشاف القمر في ناسا مارشال سميث "أقصى ما يمكن أن نتوقعه من الطاقم أن يمشي مرتديًا الزي الفضائي لمسافة نصف ميل، إذا استطعنا وضع سيارة بالقرب من موقع الهبوط، نتوقع أن تتضاعف تلك المسافة".
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