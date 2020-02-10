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فن

حفل الأوسكار2020.. Paratise يقتنص جائزة أفضل فيلم

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:33 ص
ابطال الفيلم الكوري
ابطال الفيلم الكوري Paratise
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شروق ابراهيم
حصد الفيلم الكوري Paratise جائزة افضل فيلم في حفل توزيع جوائز الاوسكار في نستخته الـ92، بعد فوزه بجائزة افضل سيناريو اصلي وجائزة افضل مخرج لـ Bong Joon Ho وافضل فيلم اجنبي.

يروي الفيلم قصة عائلة من العاطلين عن العمل وعلى رأسها الوالد، يعيشون في شقة قاتمة وبائسة تحت الأرض بين الصراصير والقوارض.

وتتغير حياة هذه العائلة المكونة من زوجين وولديهما عندما يحصل الابن على عمل كمدرّس لغة إنكليزية لفتاة في عائلة برجوازية تقطن في دارة فارهة مع حديقة وباحات فسيحة وديكور مميز.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

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