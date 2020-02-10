غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور

-أغرب إطلالات النجوم و النجمات فى أوسكار 2020



على الرغم من جمال الكثير من الإطلالات، إلا أن هناك بعض النجوم و النجمات أخفقن في الاختيار، فظهر بعضهم بتصميمات لم تكن عند حسن ظن الجمهور،بل وكانت مفاجئة إلى حد الذهول، وكان أبرزهم الممثل Billy Porter فارتدى فستانا مزينا من الجزء العلوى بالريش الذهبى، بينما زين الجزء السفلى بالقماش الملون ، كما أطلت الممثلة المغنية الأمريكية جانيل موناي بإطلالة غريبة تشبه الحجاب في حفل أوسكار 2020 ،وارتدت جانيل فستانا طويلا منفوشا، باللون الرمادي المطعم بكثير من فصوص الألماس، ولفتت جانيل الأنظار بوضع قطعة قماش متصلة بالفستان على شعرها لتظهر مثل المحجبات.





-إطلالات النجوم على السجادة الحمراء فى حفل الأوسكار 2020: على الرغم من جمال الكثير من الإطلالات، إلا أن هناك بعض النجوم و النجمات أخفقن في الاختيار، فظهر بعضهم بتصميمات لم تكن عند حسن ظن الجمهور،بل وكانت مفاجئة إلى حد الذهول، وكان أبرزهم الممثل Billy Porter فارتدى فستانا مزينا من الجزء العلوى بالريش الذهبى، بينما زين الجزء السفلى بالقماش الملون ، كما أطلت الممثلة المغنية الأمريكية جانيل موناي بإطلالة غريبة تشبه الحجاب في حفل2020 ،وارتدت جانيل فستانا طويلا منفوشا، باللون الرمادي المطعم بكثير من فصوص الألماس، ولفتت جانيل الأنظار بوضع قطعة قماش متصلة بالفستان على شعرها لتظهر مثل المحجبات.



على الرغم من أن النجمات يلفتن دومًا الأنظار على السجادة الحمراء إلا أن النجوم الرجال أيضًا اختاروا إطلالات مبهرة تخفق لها القلوب لشدة الأناقة والتميز، وعلى العكس من النجمات اعتمد أغلب النجوم على إطلالات كلاسيكية باللون الأسود وتجنب أغلبهم الإطلالات المختلفة على رأس القائمة النجم رامي مالك.



-الألوان الفاتحة أختيار النجمات فى الأوسكار:



سيطرت الألوان الفاتحة على فساتين النجمات فى الأوسكار ، حيث كان اللون الأوف وايت والروز والبيج من أبرز الألوان التى سيطرت على السجادة الحمراء.



-الأقمشة اللامعة تزين السجادة الحمراء: سيطرت الألوان الفاتحة على فساتين النجمات فى، حيث كان اللون الأوف وايت والروز والبيج من أبرز الألوان التى سيطرت على السجادة الحمراء.



أعتمدت الكثير من النجمات على ارتداء فساتين و تصميمات مصنوعة من الأقمشة اللامعة و المطرزة فهى من الصيحات اللاتى تسيطر على موضة فساتين 2020.



-الاحتشام يسيطر على ازياء النجمات فى حفل الأوسكار2020:



من النجمات اللاتى تميزت إطلالتهن بالاحتشام هن الفنانة ساندرا اوه التى ارتدت فستان من توقيع المصمم ايلي صعب، وتألقت أيضا ناتالي بورتمان بإطلالة فخمة من ديور، كما خطفت الأنظار رينيه زيل ويغر بفستان أبيض من أرماني.



-مشاهير تألقن بفساتين من توقيع مصممي الأزياء العرب:



وعلى عكس العام السابق لم يعتمد الكثير من النجمات و المشاهير على إقتناء فساتينهم من المصممين العرب، فقليل من النجمات اعتمدن على إطلالات من توقيع مصممين الأزياء العرب و كان أبرزهن الفنانة المصرية يسرا و التى تألقت بفستان خلاب بتصميم راقى من توقيع مصمم الأزياء اللبناني المبدع زهير مراد.





وعلى عكس العام السابق لم يعتمد الكثير من النجمات و المشاهير على إقتناء فساتينهم من المصممين العرب، فقليل من النجمات اعتمدن على إطلالات من توقيع مصممين الأزياء العرب و كان أبرزهن الفنانة المصرية يسرا و التى تألقت بفستان خلاب بتصميم راقى من توقيع مصمم الأزياء اللبناني المبدع زهير مراد.

انطلقت في الساعات الأولى من فجر اليوم، فعاليات حفل توزيع جوائزالـ92 الذى يقام على مسرح دولبي في هوليوود، وقد توافد العديد من النجوم و النجمات خلال الحفل بإطلالات أنيقة ومميزة.واعتادت الكثير من النجمات الاهتمام بإطلالاتهن ومظهرهن وجذب الأنظار حول أناقتهن فى هذا الحدث، فقد يحدث عادة ما تخرج تصميمات بعض النجمات عن المألوف، سواء باستخدام نوع الأقمشة أو التصميمات الغريبة وغير التقليدية، فيرصد لكم صدى البلد أبرز الملاحظات حول إطلالات النجمات فى حفل2020.