AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:20 ص
أوسكار 2020
أوسكار 2020
Advertisements
هاجر هانئ
انطلقت في الساعات الأولى من فجر اليوم، فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 الذى يقام على مسرح دولبي في هوليوود، وقد توافد العديد من النجوم و النجمات خلال الحفل بإطلالات أنيقة ومميزة.

واعتادت الكثير من النجمات الاهتمام بإطلالاتهن ومظهرهن وجذب الأنظار حول أناقتهن فى هذا الحدث، فقد يحدث عادة ما تخرج تصميمات بعض النجمات عن المألوف، سواء باستخدام نوع الأقمشة أو التصميمات الغريبة وغير التقليدية، فيرصد لكم صدى البلد أبرز الملاحظات حول إطلالات النجمات فى حفل الأوسكار 2020.

-أغرب إطلالات النجوم و النجمات فى أوسكار 2020

على الرغم من جمال الكثير من الإطلالات، إلا أن هناك بعض النجوم و النجمات أخفقن في الاختيار، فظهر بعضهم بتصميمات لم تكن عند حسن ظن الجمهور،بل وكانت مفاجئة إلى حد الذهول، وكان أبرزهم الممثل Billy Porter فارتدى فستانا مزينا من الجزء العلوى بالريش الذهبى، بينما زين الجزء السفلى بالقماش الملون ، كما أطلت الممثلة المغنية الأمريكية جانيل موناي بإطلالة غريبة تشبه الحجاب في حفل أوسكار 2020 ،وارتدت جانيل فستانا طويلا منفوشا، باللون الرمادي المطعم بكثير من فصوص الألماس، ولفتت جانيل الأنظار بوضع قطعة قماش متصلة بالفستان على شعرها لتظهر مثل المحجبات.


-إطلالات النجوم على السجادة الحمراء فى حفل الأوسكار 2020:

على الرغم من أن النجمات يلفتن دومًا الأنظار على السجادة الحمراء إلا أن النجوم الرجال أيضًا اختاروا إطلالات مبهرة تخفق لها القلوب لشدة الأناقة والتميز، وعلى العكس من النجمات اعتمد أغلب النجوم على إطلالات كلاسيكية باللون الأسود وتجنب أغلبهم الإطلالات المختلفة على رأس القائمة النجم رامي مالك.

-الألوان الفاتحة أختيار النجمات فى الأوسكار:

سيطرت الألوان الفاتحة على فساتين النجمات فى الأوسكار ، حيث كان اللون الأوف وايت والروز والبيج من أبرز الألوان التى سيطرت على السجادة الحمراء.

-الأقمشة اللامعة تزين السجادة الحمراء:

أعتمدت الكثير من النجمات على ارتداء فساتين و تصميمات مصنوعة من الأقمشة اللامعة و المطرزة فهى من الصيحات اللاتى تسيطر على موضة فساتين 2020.

-الاحتشام يسيطر على ازياء النجمات فى حفل الأوسكار2020:

من النجمات اللاتى تميزت إطلالتهن بالاحتشام هن الفنانة ساندرا اوه  التى ارتدت فستان من توقيع المصمم ايلي صعب، وتألقت أيضا ناتالي بورتمان بإطلالة فخمة من ديور، كما خطفت الأنظار رينيه زيل  ويغر بفستان أبيض من أرماني.

-مشاهير تألقن بفساتين من توقيع مصممي الأزياء العرب:

وعلى عكس العام السابق لم يعتمد الكثير من النجمات و المشاهير على إقتناء فساتينهم من المصممين العرب، فقليل من النجمات اعتمدن على إطلالات من توقيع مصممين الأزياء العرب و كان أبرزهن الفنانة المصرية يسرا و التى تألقت بفستان خلاب بتصميم راقى من توقيع مصمم الأزياء اللبناني المبدع زهير مراد.


غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فساتين زواج خطفت القلوب على مر العصور.. حكاية أولها في القرن التاسع عشر للملكة فيكتوريا.. و تعرف على 7 شهيرة استحوذت على السوشيال ميديا عام 2019

بين الفخامة والاحتشام .. شاهد إطلالات النجمات فى موسم الرياض

آخرهن ميلانيا ترامب.. مشاهير تألقن بفساتين اللبنانية ريم عكرا

فى جولدن جلوب | ألوان مبهجة تسيطر على فساتين النجمات| وممثل شهير يخطف الأنظار بالريش

كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا

فساتين سهرة.. إليكِ أحدث تصميمات 2020.. صور

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 10 - 2 - 2020

حادث مؤلم .. هجوم أسود على فتاة وتمزيقها حتى الموت

محمد الباز يكشف تهديدات الإخوان للمسيحيبن داخل بلدان الشرق الأوسط.. فيديو

غير الأكل.. أشياء غير متوقعة احتفظي بها في الثلاجة

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة إلغاء السوبر.. فساد الاتحاد الإفريقي.. رباعي الأهلي يقتربون من بيراميدز

غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور

AdvertisementS

الدولار يتهاوى أمام الجنيه .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 10-2-2020

شديد البرودة و أمطار غزيرة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

بشرى لأصحاب المعاشات من الأطباء.. تحرك برلماني لـ مد سن المعاش

مفاجأت جديدة فى تحقيقات مذبحة كفر الدوار.. المتهم: خططت لقتل اخويا وعياله وعمى وأسرته.. الحلقة الرابعة

الفرح باظ.. صدمة لعروس بعد إفساد صديقاتها حفل زفافها

بشرى سارة .. انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-2-2020

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة إلغاء السوبر.. فساد الاتحاد الإفريقي.. رباعي الأهلي يقتربون من بيراميدز

بـ 5 جنيهات.. تخلصى من عرق النسا بدون جراحة

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوج عجز عن سداد 31 مليون جنيه فقتل زوجته وابنته وانتحر

فتاة الغربية المتهمة بقتل شقيقها: أخويا حاول يمارس معي الرذيلة.. وأبويا وأمي أنقذوني

حادث مؤلم .. هجوم أسود على فتاة وتمزيقها حتى الموت

حقيقة إلغاء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور

حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور

سكارليت جوهانسون تشع جمالا في حفل الأوسكار الـ 92.. صور