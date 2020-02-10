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حوادث

هدده بنشر صور أسرته.. ضبط عامل طلب 50 ألف جنيه من موظف بسوهاج

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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خالد رياض
ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض علي عامل يقيم دائرة مركز شرطة جهينة، لتهديده مدير مركز طبي بنشر صور أسرته علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عثوره علي كارت ميموري، وطلب ٥٠ الف جنيه، مقابل سكوته. 

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارا يفيد  ورود بلاغ لمركز شرطة جهينة من "محمود. ا. م" ٣٧ عاما مدير مركز طبي بجهينة ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، بتلقيه بعض الرسائل من مجهول علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك ". 

وأضاف مقدم البلاغ بأن الشخص طلب مبلغ مالي ٥٠ الف جنيه نظير عدم نشر صور خاصة به وأسرته كانت محملة علي بطاقة ذاكره فقدت منه وأنه قام بإرسال مبلغ ٤ الاف جنيه له عن طريق الدفع الاكتروني كدفعة أولي. 

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة اشرف عليه اللواء عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، أسفرت تحريات وحدة مباحث المركز إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. م. ع" ٢٥ عاما عامل ويقيم بناحية جهينة الغربية دائرة المركز. 

تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ  ٣٩٠٠ جنيه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وجار عرض المتهم علي النيابة العامة. 
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