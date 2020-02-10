مع استمرارها اليوم.. وقائع غريبة في جلسات محاكمة رموز بوتفليقة

حالة من الترقب تسيطر على الشارع الجزائري، مع استمرار محاكمة رموز نظام الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة اليوم الإثنين، وفق ما أوردت وسائل إعلام جزائرية.





ودخلت محاكمة رموز النظام مرحلة الاستئناف على الأحكام، بعد أن صدرت أحكام إدانة من قضاء الدرجة الأولى، حيث حكم عليهم القضاء العسكري سابقا، بخمس عشرة سنة نافذة، في سبتمبر الماضي، بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش.





مرحلة الاستئناف، تأتي في سياق متغيرات أبرزها، انتخاب رئيس جديد للجزائر، ورحيل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ومع استمرار رفض الشارع للانتخابات، وما أفرزته من قيادة جديدة، بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.





المتهمون الذين استأنفوا أمام القضاء، وتم قبول استئنافهم، يتقدمهم شقيق الرئيس السابق، سعيد بوتفليقة، والجنرال البشير طرطاق، ومدير المخابرات السابق محمد مدين، الشهير بالجنرال توفيق، ولويزة حنون رئيسة حزب العمال.





وكان من اللافت أثناء المحاكمة هو رفض الجنرال البشير طرطاق المثول أمام هيئة المحكمة رغم حضوره إلى المحكمة، في تكرارٍ لما سبق أن قام به في شهر ديسمبر الماضي من عام 2019.





من جانبه، ذكر مدير المخابرات السابق محمد مدين خلال حضوره الجلسة بنضاله السابق ومافعله من أجل الجزائر، معتبرًا أنه أول من قاد حملات ضد الفساد.



