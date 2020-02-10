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اقتصاد

تراجع معدل التضخم السنوي لـ 6.8% خلال يناير 2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

بلـغ الرقــم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 105.2 نقطة لشهر يناير 2020 مسجـلًا ارتفاعا قدره 0.8% عن شهر ديسمبر 2019، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


وأرجــع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعــار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3%، مجموعة الخضروات بنسبة 5.0%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبــة 0.6%، وكذلك ارتفاع قسم الرعاية الصحية بنسبة 0.5%، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.3%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 1.8%، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2%.


وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.8% لشهر يناير 2020 مقابل 12.2% لنفس الشهـر من العام السابق.

 

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