تراجع معدل التضخم السنوي لـ 6.8% خلال يناير 2020

بلـغ الرقــم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 105.2 نقطة لشهر يناير 2020 مسجـلًا ارتفاعا قدره 0.8% عن شهر ديسمبر 2019، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.





وأرجــع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعــار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3%، مجموعة الخضروات بنسبة 5.0%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبــة 0.6%، وكذلك ارتفاع قسم الرعاية الصحية بنسبة 0.5%، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.3%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 1.8%، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2%.





وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.8% لشهر يناير 2020 مقابل 12.2% لنفس الشهـر من العام السابق.