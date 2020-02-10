AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مفاجأة عن بؤرة فيروس كورونا في أوروبا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
رجح خبراء في مجال الصحة أن منتجعا جبليا للتزلج بفرنسا قد يكون البؤرة، التي انتقلت منها العدوى بفيروس "كورونا"، لتصيب مواطنين بريطانيين وإسبان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

أوضح الخبراء أن بريطانيًا أُصيب بفيروس كورونا الجديد أثناء حضوره مؤتمرا في سنغافورة قد يكون نقل العدوى إلى 7 أشخاص آخرين عندما أمضى بضعة أيام في منتجع جبلي فرنسي، في طريق عودته إلى وطنه.

وأقام الرجل، وهو ثالث حالة إصابة بالفيروس تسجلها بريطانيا، مع مجموعة كانت تقضي عطلة بمنتجع تزلج في ليه كونتامين مونجوا، أواخر الشهر الماضي.

وقال مسؤولون فرنسيون إن الفحوص أثبتت إصابة 5 بريطانيين آخرين بمنتجع التزلج هذا، الواقع في منطقة جبال الألب، بفيروس كورونا، وربطوا بين هذه الحالات والمجموعة التي أقامت هناك.

لكن الخيط لا ينتهي هناك فيما يبدو، فالمرض الذي يحمله نفس الرجل ربما انتشر في مناطق أخرى، مما يسلط الضوء على التحديات، التي تواجهها سلطات الصحة في احتواء العدوى.

وقالت السلطات الإسبانية أمس  الأحد إن الفحوص أظهرت إصابة بريطاني بالمرض في مايوركا الإسبانية بعد أن خالط شخصا مصابا بالعدوى في فرنسا، مؤكدة أنه من نفس المجموعة التي أقامت في المنتجع الفرنسي.

ووفقا لإحصائيات أوردتها وكالة "رويترز" فإن الفيروس ظهر في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرنسا.. تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في أوروبا

فنلندا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

فرنسا تعلن اكتشاف خامس حالة مصابة بفيروس كورونا

مأساة.. كورونا يقتل أسرة بأكملها في بريطانيا

فرنسا تعلن إصابات جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا

ترشيحاتنا

شاهد.. كندة علوش لـ يسرا: إحنا فخورين بيكي

نصائح للمقبلين على شراء سيارة مستعملة والوقت الأنسب للشراء.. فيديو

حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور

فتاة الغربية المتهمة بقتل شقيقها: أخويا حاول يمارس معي الرذيلة.. وأبويا وأمي أنقذوني

أهم الأخبار .. شاب يحاول ممارسة الرذيلة مع أخته فقتله والداه بالغربية .. Paratise يقتنص جائزة أفضل فيلم في الأوسكار.. ارتفاع أعداد المصابين بكورونا لـ 40 ألفا و128 حالة

بعد سقف.. رامي جمال مطلوب على جوجل

AdvertisementS

الساعة بـ 500 جنيه .. شبكة دعارة حلوان استقطبت طالبات المعاهد الفنية والصور دليفري

الدولار يتهاوى أمام الجنيه .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 10-2-2020

شديد البرودة و أمطار غزيرة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث مروع بالمنيا

بشرى سارة .. انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-2-2020

الفرح باظ.. صدمة لعروس بعد إفساد صديقاتها حفل زفافها

مفاجأت جديدة فى تحقيقات مذبحة كفر الدوار.. المتهم: خططت لقتل اخويا وعياله وعمى وأسرته.. الحلقة الرابعة

بشرى لأصحاب المعاشات من الأطباء.. تحرك برلماني لـ مد سن المعاش

بعد تفشي كورونا.. أول إصابة بإنفلونزا الطيور في الصين

بـ 5 جنيهات.. تخلصى من عرق النسا بدون جراحة

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوج عجز عن سداد 31 مليون جنيه فقتل زوجته وابنته وانتحر

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة إلغاء السوبر.. فساد الاتحاد الإفريقي.. رباعي الأهلي يقتربون من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوسكار 2020.. كل ما تريد معرفته عن الفائزين وأهم اللقطات الطريفة والإنسانية

نصائح للمقبلين على شراء سيارة مستعملة والوقت الأنسب للشراء.. فيديو

غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور