مفاجأة عن بؤرة فيروس كورونا في أوروبا

رجح خبراء في مجال الصحة أن منتجعا جبليا للتزلج بفرنسا قد يكون البؤرة، التي انتقلت منها العدوى بفيروس "كورونا"، لتصيب مواطنين بريطانيين وإسبان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.





أوضح الخبراء أن بريطانيًا أُصيب بفيروس كورونا الجديد أثناء حضوره مؤتمرا في سنغافورة قد يكون نقل العدوى إلى 7 أشخاص آخرين عندما أمضى بضعة أيام في منتجع جبلي فرنسي، في طريق عودته إلى وطنه.





وأقام الرجل، وهو ثالث حالة إصابة بالفيروس تسجلها بريطانيا، مع مجموعة كانت تقضي عطلة بمنتجع تزلج في ليه كونتامين مونجوا، أواخر الشهر الماضي.





وقال مسؤولون فرنسيون إن الفحوص أثبتت إصابة 5 بريطانيين آخرين بمنتجع التزلج هذا، الواقع في منطقة جبال الألب، بفيروس كورونا، وربطوا بين هذه الحالات والمجموعة التي أقامت هناك.





لكن الخيط لا ينتهي هناك فيما يبدو، فالمرض الذي يحمله نفس الرجل ربما انتشر في مناطق أخرى، مما يسلط الضوء على التحديات، التي تواجهها سلطات الصحة في احتواء العدوى.





وقالت السلطات الإسبانية أمس الأحد إن الفحوص أظهرت إصابة بريطاني بالمرض في مايوركا الإسبانية بعد أن خالط شخصا مصابا بالعدوى في فرنسا، مؤكدة أنه من نفس المجموعة التي أقامت في المنتجع الفرنسي.





ووفقا لإحصائيات أوردتها وكالة "رويترز" فإن الفيروس ظهر في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين.



