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برلمان

صلاح حسب الله: السيسي حقق مكاسب كبيرة لصالح الدول الإفريقية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:13 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
وصف الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب الإنجازات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى لصالح الدول الافريقية منذ تولى مصر لرئاسة "الاتحاد الأفريقي" فى 2019 بانها تاريخية وستكون لها اثارها الايجابية والناجحة لصالح دول القارة السمراء خلال السنوات القادمة خاصة فيما يتعلق باطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية وصندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا.

وقال " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم ان الرئيس السيسى حقق مكاسب كبيرة لصالح الدول الافريقية خاصة فيما يتعلق بوضع افريقيا فى مقدمة اهتمامات العالم بعد نجاح الرئيس السيسى فى عقده ومشاركته مع رؤساء وقادة العالم فى رئاسة 10 قمم أفريقية عالمية كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح دول القارة السمراء.

واكد ان القمم الافريقية العالمية كان لها دورها الكبير فى حصول الدول الافريقية على حقها في التنمية الشاملة والمستدامة وخلق فرص الاستثمار وحمايتها من خطر الإرهاب خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يترك محفلًا دوليًا إلا وشارك فيه ممثلا للقارة الأفريقية باعتبار مصر رئيس الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 حاملًا على عاتقه هموم وآمال شعوب القارة في الحياة الكريمة نظرا لما يتوافر فيها من فرص ومزايا لا حصر لها ومنها الموارد الطبيعية والأيدى العاملة.

وقال الدكتور صلاح حسب الله ان الرئيس السيسي كان حريصا ليس على المشاركة ولكن فى ادارة ورئاسة عدد من هذه القمم والمنتديات الافريقية العالمية ومنها مؤتمر ميونخ للأمن  ومنتدي الحزام والطريق والقمة الصينية الأفريقية ومشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان والقمة الأفريقية بالنيجر وقمة السبع الكبرى و القمة اليابانية الأفريقية والقمة الروسية الأفريقية والقمة الالمانية الأفريقية.

وأكد ان الرئيس السيسى فى جميع خطاباته التاريخية امام منظمة الامم الافريقية حتى قبل ان يتولى رئاسة الاتحاد الافريقى كان يحمل هموم وامال وطموحات دول القارة السمراء ليطرحها بكل مصداقية امام المنظمة الاممية ، متوقعا ان تشهد المرحلة القادمة حصول افريقيا على مقعد دائم بمجلس الامن ليكون لها صوتها السياسى على الصعيد العالمى.
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