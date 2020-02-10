جامعة عين شمس تستهل الفصل الدراسي الثاني بسلسلة من الإجراءات ضد كورونا

استهلت جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني، الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020 بسلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات الصحية الطارئة.





وقال د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، إن الجامعة استعدت منذ اليوم الأول لاستئناف الدراسة لتطبيق حزمة من الإجراءات الطبية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذها، حيث باشر فريق مكافحة العدوى بالجامعة التابع للمستشفيات الجامعية مهامه بعمل مسح لقياس الحرارة لكل مرتادي الجامعة و ذلك على بوابات الحرم الجامعي الرئيسي وحرم كلية التجارة، كما أجرى الفريق توعية للطلاب بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي و كيفية استخدام الماسك الطبي.





وأضاف أن الجامعة بدأت تنظيم سلسلة من ندوات التوعية داخل الكليات، حيث شهدت أمس كلية التمريض فعاليات أسبوع التوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، ومن المقرر أن تعقد غد الثلاثاء الموافق 11 فبراير ندوة للتوعية بكلية الألسن وكلية الصيدلة و المدينة الجامعية طلبة.



