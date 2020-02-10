تأجيل محاكمة ضابط و9 شرطيين في اتهامهم بقتل مجدي مكين لـ 10 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة ضابط بقسم الأميرية و9 شرطيين «مخلى سبيلهم» في اتهامهم بقتل مجدي مكين داخل ديوان القسم لجلسة 10 مارس المقبل، لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين حول تقرير وفاة المجني عليه.





وأحالت نيابة غرب القاهرة الكلية، الضابط "ك. م" معاون مباحث بقسم الأميرية، و9 أمناء شرطة آخرين بالقسم إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية.





نسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية)، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.



