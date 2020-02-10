AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة ضابط و9 شرطيين في اتهامهم بقتل مجدي مكين لـ 10 مارس

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:29 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو خليفة:
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة ضابط بقسم الأميرية و9 شرطيين «مخلى سبيلهم» في اتهامهم بقتل مجدي مكين داخل ديوان القسم لجلسة 10 مارس المقبل، لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين حول تقرير وفاة المجني عليه.

وأحالت نيابة غرب القاهرة الكلية، الضابط "ك. م" معاون مباحث بقسم الأميرية، و9 أمناء شرطة آخرين بالقسم إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية.

نسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية)، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.

وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

براءة عاطل من تهمة الشروع في خطف طفلة بالأميرية

قلوب متحجرة.. البواب أمام الجنايات بتهمة تعذيب ابنة عشيقته حتى الموت.. وشقيق الضحية كشف المستور

تأجيل محاكمة جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب لـ 8 يناير

تشريح جثة طفلة عذبها والدها حتى الموت بمدينة نصر

حجز محاكمة ربة منزل في اتهامها بإكراه مواطن للتوقيع على إيصالات أمانة

ترشيحاتنا

ننشر صور وأنواع السيارات المعروضة في مزاد جمرك مطار القاهرة

فيما عدا هاتين الحالتين .. فوائد عسل النحل مذهلة

الطرد بسبب الأمانة.. أسترالي يقيل عامليَن سلّما 500 ألف دولار للشرطة بعد العثور عليها

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرار بالعفو عن 135 محكوما عليهم

الجنيه المصري يصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات

علاقة 3 سنوات في الحرام.. الشاب المتهم باغتصاب قاصر ميت عقبة يطلب زواجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس اليوم في مصر بعد طرح mercedes c180 .. صور

وزيرة الصحة: لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا فى مصر

رغم إصابته بالشلل.. عريس يقف على قدميه لأول مرة منذ سنوات من أجل عروسه.. شاهد