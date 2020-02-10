هل يجوز صيام الاثنين والخميس بنيتين.. الإفتاء توضح.. فيديو





وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز لي أن أجمع نية صيام النوافل مع قضاء ما أفطرت من رمضان في يوم واحد؟» ، أنه يجوز جمع نية صيام النوافل مع قضاء رمضان في يوم واحد.









وواصل أن من أفطرت أيام في رمضان يمكنها قضاءها في شعبان بأيام الاثنين والخميس ، فهي ستُنشئ قضاء ما أفطرت من رمضان في يوم الاثنين، الذي ولد فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، منوهًا بأنها حينئذ ستُثاب أيضًا أنها شغلت هذا اليوم بعبادة ، فهي ستُبيت نية قضاء ما أفطرت من أيام في رمضان، وطالما أنها أوقعت صيام قضاء رمضان في يوم الاثنين أو الخميس فإنها تكون مأجورة على إحداث عبادة في هذه الأيام، التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم يعبد ربه فيها بالصيام.









وتابع: أنه لا فرق بين صيام رمضان أو غير رمضان في الإفطار سهوًا، فمن نسى وأكل وشرب وهو يصوم قضاء أو نافلة يتم صومه وصومه صحيح.





نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» سؤال تقول صاحبته: « علي صيام أيام من رمضان الماضي؛ فصمت بعضها وتبقي عدد من الأيام؛ هل يجوز قضاء أيام من رمضان الفائت بعد صيام المقبل؟، علمًا بأني طالبة في الجامعة والامتحانات مقبلة ولا أستطيع المذاكرة وأنا صائمة».





وأجابها الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إنه يجوز لمن لم يتيسر له قضاء أيام من رمضان الفائت أن يصومها بعد رمضان المقبل".









وأوضح «عويضة» أنه لا شيء علي السائلة في ذلك ومن على نفس الحالة؛ فيكفيهم القضاء.











قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن نية صيام الستة أيام يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها الأول ما لم يكن أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر.









أجاب ممدوح، عن سؤال بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "يجوز صوم النافلة بعد الاستيقاظ من النوم بعد الظهر أو العصر إذا لم يأكل شيئا ولا تعاطى مفطرًا فلا بأس.







