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فن

في أوضة نومي فار .. شاهد تعليقات الجماهير الساخرة على استغاثة حمادة هلال

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:20 م
حمادة هلال
حمادة هلال
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سيد احمد
نشر الفنان حمادة هلال مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .

وقال حمادة هلال فى الفيديو: " لسه خارج من الحمام جرى بس كده زى ما انتوا شيفين اكتشفت ان فى اوضة نومى فيه فار ومش عارف اعمل ايه انا مش خايف انا مرعوب ". 

وعلق  حمادة هلال، على الفيديو، قائلا " ‏الحمدلله على الشجاعة اللى بتظهر وقت الخوف 🐀🐀🐀 ".

وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من متابعيه، وكانت أغلب أبرز التعليقات ساخرة من الموقف، وجاءت أبرزها كالاتى :


‏‎يارب نص ثقة حمادة هلال وهو بيقول انا مش خايف بس انا مرعوب😂😂😂.


‏‎هاتله جبنه رومي ولا لانشون حلواني 😂.


‏‎خايف من الفار؟ 😂😂😂😂😂😂.

‏‎اضرب بيد من حديد.


‏‎اهم حاجة مسكت الفأر 😂😂.

‏‎حتى الفار بيحبك يا حماده ولله 😂❤️.

‏‎اشرب شاي وسيبك منه 😂 😂 😂.
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