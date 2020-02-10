في أوضة نومي فار .. شاهد تعليقات الجماهير الساخرة على استغاثة حمادة هلال





وقال حمادة هلال فى الفيديو: " لسه خارج من الحمام جرى بس كده زى ما انتوا شيفين اكتشفت ان فى اوضة نومى فيه فار ومش عارف اعمل ايه انا مش خايف انا مرعوب ".





وعلق حمادة هلال، على الفيديو، قائلا " ‏الحمدلله على الشجاعة اللى بتظهر وقت الخوف 🐀🐀🐀 ".





وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من متابعيه، وكانت أغلب أبرز التعليقات ساخرة من الموقف، وجاءت أبرزها كالاتى :









‏‎يارب نص ثقة حمادة هلال وهو بيقول انا مش خايف بس انا مرعوب😂😂😂.









‏‎هاتله جبنه رومي ولا لانشون حلواني 😂.









‏‎خايف من الفار؟ 😂😂😂😂😂😂.





‏‎اضرب بيد من حديد.









‏‎اهم حاجة مسكت الفأر 😂😂.





‏‎حتى الفار بيحبك يا حماده ولله 😂❤️.





‏‎اشرب شاي وسيبك منه 😂 😂 😂.

الحمدلله على الشجاعه اللى بتظهر وقت الخوف 🐀🐀🐀 pic.twitter.com/FQn6WT7P2O — Hamada Helal (@Hamadahelal) February 10, 2020