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أخبار العالم

ارتفاع كبير في عدد مصابي الجيش الأمريكي في هجوم إيران الصاروخي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وكالة رويترز بأن الجيش الأمريكي أعلن عن قفزة كبيرة في ارتفاع عدد مصابي الضربة الإيرانية على القاعدتين الأمريكيتين في العراق الشهر الماضي.

وقالت رويترز إن الجيش الأمريكي سجل ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الصدمات  الدماغية المؤلمة جراء الهجوم الإيراني.

ووصل عدد الحالات إلى أكثر من 100 حالة مقارنة بـ 64 حالة تم الإبلاغ عنها مسبقًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد واجه هجوما شديدا بسبب تصريحاته بعدم وجود إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين بعد الهجوم.

واضطر ترامب بعد ذلك إلى التقليل من طبيعة الإصابات بعد الإعلان عن  وجود مصابين بارتجاج في المخ.

وكانت إيران قد شنت هجوما صاروخيا انتقاميا على قاعدتي عين الأسد .

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