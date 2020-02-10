محمود التهامي: أغاني المهرجانات تنتج البلطجة والخمور

قال محمود التهامى، نقيب المنشدين، صاحب مبادرة لا للمهرجانات، إن فن المهرجانات لم ينتج إلا البلطجة والخمور والمخدرات والتلوث السمعي،

الذي أصبح خطرا علي أولادنا أكثر من تلوث الطعام والشراب.





أضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إنه يرفض أغاني المهرجانات لما بها من ابتذال؛ لافتا أن مصر كانت معروفة بعبد الحليم حافظ وأم كلثوم، أصبحت مصدرا للمهرجانات المبتذلة.





وأوضح التهامي، أن الأمر يستحق الدراسة ولماذا تنتشر هذه المهرجانات، وكيف نطرق شركات الإنتاج المحترمة والتي تنتج فنا راقيا ونتجه الى المهرجانات التي يتم إعدادها «تحت بير السلم».





وأكد التهامي، اننا نواجه حربا شرسة على الفن المصري والثقافة المصرية؛ ويحدث ضغطا على المهن الموسيقية للاعتراف بـ المهرجانات ونجوم المهرجانات.