AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود التهامي: أغاني المهرجانات تنتج البلطجة والخمور

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:43 م
محمود التهامي
محمود التهامي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال محمود التهامى، نقيب المنشدين، صاحب مبادرة لا للمهرجانات، إن فن المهرجانات لم ينتج إلا البلطجة والخمور والمخدرات والتلوث السمعي،
الذي أصبح خطرا علي أولادنا أكثر من تلوث الطعام والشراب.  

أضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إنه يرفض أغاني المهرجانات لما بها من ابتذال؛ لافتا أن مصر كانت معروفة بعبد الحليم حافظ وأم كلثوم، أصبحت مصدرا للمهرجانات المبتذلة.

وأوضح التهامي، أن الأمر يستحق الدراسة ولماذا تنتشر هذه المهرجانات، وكيف نطرق شركات الإنتاج المحترمة والتي تنتج فنا راقيا ونتجه الى المهرجانات التي يتم إعدادها «تحت بير السلم».

وأكد التهامي، اننا نواجه حربا شرسة على الفن المصري والثقافة المصرية؛ ويحدث ضغطا على المهن الموسيقية للاعتراف بـ المهرجانات ونجوم المهرجانات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيساف يكشف سبب اتجاهه إلى غناء المهرجانات.. فيديو

المصري محمد طارق يفوز بلقب منشد الشارقة

مطالبًا بـ نقابة مستقلة.. التهامي: لا يليق بـ الإنشاد الديني اتباع المهن الموسيقية

في ذكراها..صباح البلد يخصص فقرة للحديث عن كوكب الشرق أم كلثوم

ترشيحاتنا

مكافآت ضخمة .. تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك قبل السفر إلى قطر

بجاحة أردوغان .. ماذا طلبت تركيا من اليونان في بحر إيجة؟

زوجته ورضيعة وديون 31 مليون جنيه.. صور المقاول مرتكب مذبحة حدائق الأهرام

هل يجوز الوضوء في الحمام عاريا بعد الاستحمام .. أمين الفتوى يجيب

محمد صبحي ولبلبة وعمرو الليثي أول الحضور في عزاء لينين الرملي ..شاهد

واتساب يوقف خاصية مهمة على هواتف آيفون وأندرويد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فطائر الجبنة وبان كيك بطاطس وكوكتيل فواكه بالسيرب

محمد صبحي ولبلبة وعمرو الليثي أول الحضور في عزاء لينين الرملي ..شاهد

بـ2 جنيه.. مشروب يقضي على حصوات الكلى