بعد تخطي "سقف" حاجز المليون .. تامر حسني يهنئ رامي جمال على طريقته الخاصة

نشر الفنان تامر حسني صورة يهنئ فيها رامي جمال على أحدث أعماله "سقف"، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام، من خلال خاصية "ستوري".





وعلق تامر حسنى على الصورة قائلا:م "مبرووك لأخويا وحبيبي رامي جمال أحسنت يا رامي ربنا يزيدك من كرمه يا حبيبي".





ومن ناحية أخرى تصدر فيديو كليب "سقف" موقع يوتيوب مصر للأكثر تداولا بعد طرحه بساعات قليلة.





وتقول كلمات الأغنية :"الدنيا طعمها سُكرى .. زى المَلبن الطرى .. والعُمر قلم رصاص بيخلص كل مايتبرى .. حظك بَوّز زَغْزَغه تلقى المشاكل اتلغوا .. لو حظك بوز زَغْزَغه تلقى المشاكل اتلغوا .. ياما ناس بدأت من تحت الصفر اتدلعوا واتنَغْنَغُوا .. ولو الظروف هتسخف سقف سقف إوعى توقف".





"سقف" كلمات مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي وميكساج وديجيتال ماستر توما.