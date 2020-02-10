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أخبار العالم

طائرة سعودية تتعرض للهبوط الاضطراري و3 فرق للبحث عن مكانها

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:11 م
هبوط اضطراري لطائرة
هبوط اضطراري لطائرة رش سعودية
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محمود نوفل
تعرضت طائرة رش نوع THRUSH S2R-34 ذات محرك واحد تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لحادثة هبوط اضطراري في "أصدار تهامة" الواقعة بين محافظتي النماص والمجاردة اليوم.

وبين  المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أنه بينما كانت الطائرة تمارس إحدى مهامها المعتادة للقيام بمكافحة الجراد الصحراوي وهي في طريقه بين محافظة القنفذة والسليل هبطت اضطراريًا في موقع بعيد عن المناطق المأهولة شرق مركز خاط حيث أفادت المعلومات الأولية سلامة قائد الطائرة.

وفور تلقي البلاغ وجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بتكوين غرفتي عمليات من خلال العمليات المشتركة بالإمارة؛ بقيادة مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير؛ إحداها في محافظة النماص؛ والثانية في محافظة المجاردة وذلك وفقا لصحيفة غرب السعودية.

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كما تم تكليف ثلاث فرق من النماص وأخرى من المجاردة / مركز خاط مشيًا على الأقدام نظرًا لوعورة المكان وجاري الوصول للموقع من قبل فرق الإنقاذ والإسعاف.

وتشارك في مهام البحث فرق من الدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر والزراعة والصحة وفريق ساعد؛ وقد سبق ذلك إجراء مسح لكامل منطقة الحادث من قبل طيران القوات الجوية.

وأوضح متحدث إمارة عسير بأنه سيتم إصدار بيان آخر لأي مستجدات حول الحادثة
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