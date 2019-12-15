الدفاع المدني السعودي يقدم نصائح إلى المواطنين لمواجهة السيول تعرف عليها

نصائح الدفاع المدني السعودي للمواطنين لمواجهة السيول:

* الاحتفاظ بمواد إسعافية أولية بالمنزل * الحذر عند التعامل مع الأدوات الكهربائية المبللة حتى تتأكد من سلامتها و جفافها من الماء * إذا كنت تقود سيارتك توجه بها بعيدًا عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول





قال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، إنه ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من مساء اليوم الأحد حتى غدٍ الاثنين على محافظات المنطقة، داعيًا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والتقيد بإرشادات السلامة.





وقال المقدم الشهراني "إن الأمطار والسيول قد تشكل خطرًا يهدد حياة الإنسان وممتلكاته في حال عدم اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من جهات الاختصاص في التعامل معها، لذا فإننا ندعو جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر خصوصًا في أوقات هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المناطق الطينية المبللة بالماء أو المغمورة بالسيول تعد مناطق لزجة خطيرة تلتصق بشدة بالأقدام أو بإطارات السيارات ولا يستطيع الإنسان التخلص منها بسهولة".





‫وقدم المقدم الشهراني تعليمات إرشادية للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول تتمثل في متابعة الأخبار ووسائل الإعلام الرسمية عند ورود تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار أو وجود سيول منقولة وأن يكون هناك منطقة معروفة بالمنزل لجميع أفراد الأسرة توضع بها جميع احتياجاتهم من الأمتعة المهمة في حالة احتمالية وصول مياه الأمطار لداخل المنزل والاحتفاظ بمواد إسعافية أولية بالمنزل.





كما شدد علي ضرورة الحذر وعدم تجاهل التحذيرات والإرشادات وكذا الحذر عند التعامل مع الأدوات الكهربائية المبللة حتى تتأكد من سلامتها وجفافها من الماء بالإضافة الي البقاء في المنزل ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات التي تبين لك حجم الخطر.



