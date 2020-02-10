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رياضة

سيد عبد الحفيظ يكشف سبب غياب بادجي وعودة رمضان صبحي ..فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:43 م
أليو بادجي
أليو بادجي
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محمد رشاد
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي عن سبب غياب أليو بادجي مهاجم الفريق عن مباراة طلائع الجيش، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ17 من الدوري.

وقال عبد الحفيظ لقناة النادي الأهلي "بادجي سافر إلى السنغال عقب مواجهة بيراميدز السابقة من أجل تجديد جواز سفره، الرحلة من مصر إلى السنغال شاقة للغاية ويجب عليه أن يتوقف لعدة ساعات في أديس أبابا أو في دبي أو المغرب".

وتابع "ثم عاد بادجي سريعا أمس الأحد، لكن ريني فايلر المدير الفني للفريق فضل منحه راحة بسبب شعوره بالإجهاد من الرحلة الطويلة".

وانتقل للحديث عن رمضان صبحي قائلا: "لا نتعجل عودته مرة أخرى للتدريبات، قد يشارك في التدريبات الجماعية يوم الجمعة أو السبت، ولكن الجهاز الفني لا يريد التسرع في مشاركته في المران الجماعي".

وأتم تصريحاته "يجب أن يكون رمضان سليم بنسبة 100% ولا يشعر بأي آلام قبل عودته مرة أخرى للتدريبات الجماعية".
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