بفستان لامع قصير .. رانيا يوسف تتألق فى مهرجان أسوان.. شاهد

شاركت المذيعة إنجى علي متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، مقطع فيديو للفنانة رانيا يوسف خلال ظهورها فى حفل افتتاح مهرجان اسوان.
وتألقت رانيا يوسف فى المهرجان بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة وذو أكمام طويلة، واتسم التصميم بانه بالقماش الرمادى اللامع.
وانتعلت رانيا يوسف حذاء أسود أنيق بكعب عالى، فيما ارتدت كلاتش صغير باللون الأسود أيضا، وتزينت ببعض الاكسسوارات البسيطة.
واعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها الأسود الانسيابى المنسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا متناسقا مع لون إطلالتها.