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أخبار البلد

الخارجية: جولة ثانية من المشاورات مع السويد حول مسائل الأمم المتحدة والموضوعات متعددة الأطراف

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:59 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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محمد وديع
عقدت إدارة شئون الأمم المتحدة بوزارة الخارجية الجولة الثانية من المشاورات مع السويد حول الموضوعات والقضايا المتعلقة بالأمم المتحدة والعلاقات متعددة الأطراف.

شارك في الاجتماعات مسئولون بقطاع الأمم المتحدة بوزارة الخارجية السويدية والجهات المعنية بموضوعات التنمية وبناء السلام بالحكومة السويدية وسفارة السويد في القاهرة، إضافة إلى القطاعات والإدارات المعنية بوزارة الخارجية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وتأتي هذه الجولة من المشاورات في إطار حرص السويد على مواصلة التنسيق المثمر والبناء مع مصر على صعيد العمل الدولي مُتعدد الأطراف، وللبناء على النتائج الإيجابية الذي أسفرت عنها الجولة الأولى بين البلدين في فبراير 2019، حيث تم الاتفاق في هذا السياق على أهمية مواصلة التنسيق، وبحث آفاق التعاون بشأن عدد من المجالات والمسائل ذات الأولوية خلال عام 2020، وفى مُقدمتها الاحتفال بالذكرى "75" لإنشاء الأُمم المُتحدة والمُراجعة المُقررة لهيكل بناء السلام فى المُنظمة، وسُبل المُضى قُدمًا في إصلاح منظومة الأمم المتحدة وفقًا لأجندة السكرتير العام ذات الصلة.

وأثنى الجانب السويدي على التنظيم والإعداد المصري المُتميز لمُنتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامين، الذى عقد في شهر ديسمبر 2019، وكونه بمثابة منصة فريدة تُتيح تبادُل وجهات النظر بين مُختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين وبلورة إطار عملى لمُجابهة التحديات المُعاصرة التي تشهدها القارة الأفريقية، كما رحب الجانب السويدى بالجهود المصرية لتفعيل سياسة الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وتم الاتفاق على بحث آفاق التعاون الممكنة في هذا الصدد.
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