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توك شو

ناجي شهود: هناك قوى نسيناها منذ أكثر من 25 سنة وهي الناعمة.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:57 م
ناجى شهود
ناجى شهود
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إبراهيم القادري
قال اللواء ناجى شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن هناك قوى نسيناها منذ أكثر من 25 سنة وهي القوة الناعمة والتي تجعلك تستطيع قراءة الآخرين .


وأضاف ناجى شهود خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن أفريقيا العين عليها بسبب العديد من الاعتبارات ومنها انها منطقة بها العديد من الثروات والتي تساعدها ان تقوم بنفسها دون الاستعانة بدول أخرى .


وأوضح ناجى شهود ، أن من الضروري لعمل قوى مشتركة ان نجتمع سويا للوصول إلى نتائج وقواعد ثابتة نقوم بالتحرك عليها على مستوى إفريقيا .



وتابع ناجى شهود ، أن من الضرورى خلق لغة حوار مشتركة حتي نتفق علي موضوع الارهاب ونوقف استخدامه من قبل العديد من الدول لخدمة أهدافهم ومصالحهم .


واستكمل ناجى شهود ، أن  مصر ليس لها مصالح لدى احد وليس لها مطامع لدى أحد وهذا من شأنه ان يجعلها صاحبة العديد من المبادرات في المنطقة .
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