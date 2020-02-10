ناجي شهود: هناك قوى نسيناها منذ أكثر من 25 سنة وهي الناعمة.. فيديو

قال اللواء ناجى شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن هناك قوى نسيناها منذ أكثر من 25 سنة وهي القوة الناعمة والتي تجعلك تستطيع قراءة الآخرين .









وأضاف ناجى شهود خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن أفريقيا العين عليها بسبب العديد من الاعتبارات ومنها انها منطقة بها العديد من الثروات والتي تساعدها ان تقوم بنفسها دون الاستعانة بدول أخرى .









وأوضح ناجى شهود ، أن من الضروري لعمل قوى مشتركة ان نجتمع سويا للوصول إلى نتائج وقواعد ثابتة نقوم بالتحرك عليها على مستوى إفريقيا .













وتابع ناجى شهود ، أن من الضرورى خلق لغة حوار مشتركة حتي نتفق علي موضوع الارهاب ونوقف استخدامه من قبل العديد من الدول لخدمة أهدافهم ومصالحهم .









واستكمل ناجى شهود ، أن مصر ليس لها مصالح لدى احد وليس لها مطامع لدى أحد وهذا من شأنه ان يجعلها صاحبة العديد من المبادرات في المنطقة .