هانى حتحوت: محدش قادر على الأهلي

قال الإعلامي هاني حتحوت ، إن النادي الأهلى، اقترب من تحقيق الفوز بجميع مباريات بالدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز، بعد تحقيقه الانتصار فى 14 مباراة متتالية.
وأضاف الإعلامي هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن الأهلي تمكن من تحقيق العلامة الكاملة بجميع مبارياته، مؤكدا :" محدش قادر على الأهلى".
وأكمل :" الأهلى فاز على جميع الفلسفات التي لعب أمامها، سواء التى تعتمد على خطط دفاعية أو الفرق التى اعتمدت على خطط هجومية، جميعها فشل فى إيقاف الفارس الأحمر".
وتابع :" رغم سياسة التناوب وكثرة الإصابات، إلا أن الأهلى تمكن من تحقيق الفوز ، بأداء جيد، ولم يتأثر بالنقص العددي فى صفوفه".