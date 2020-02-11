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رياضة

هانى حتحوت: محدش قادر على الأهلي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:46 ص
الأهلي
الأهلي
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حسام الحارتي
قال الإعلامي هاني حتحوت ، إن النادي الأهلى، اقترب من تحقيق الفوز بجميع مباريات بالدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز، بعد تحقيقه الانتصار فى 14 مباراة متتالية.
وأضاف الإعلامي هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن الأهلي تمكن من تحقيق العلامة الكاملة بجميع مبارياته، مؤكدا :" محدش قادر على الأهلى".
وأكمل :" الأهلى فاز على جميع الفلسفات التي لعب أمامها، سواء التى تعتمد على خطط دفاعية أو الفرق التى اعتمدت على خطط هجومية، جميعها فشل فى إيقاف الفارس الأحمر".

وتابع :" رغم سياسة التناوب وكثرة الإصابات، إلا أن الأهلى تمكن من تحقيق الفوز ، بأداء جيد، ولم يتأثر بالنقص العددي فى صفوفه".
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