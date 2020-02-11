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فن

مكنش بيحب الصورة دي.. إيمي طلعت زكريا تذكر متابعيها بوالدها

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:53 ص
طلعت زكريا
طلعت زكريا
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها، بصورة لوالدها، الفنان طلعت زكريا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وعلقت إيمي طلعت زكريا على الصورة قائلة " كان بيزهق من الصور أوى، بس أنا كنت بحب أصوره طول الوقت في الجنه ونعيمها يا أحلى حاجة ف عمرى كله، بابا انت معايا دايما ف كل وقت".

وانهالت الدعوات والرحمات من متابعيها وجاءت التعليقات بين "الله يرحمه ويغفر له" و " ربنا يصبرك يارب" و " ربنا يصبرك ويصبرنا على فراقه ". 

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.
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