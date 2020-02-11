بالأرقام .. ميسي وصيفا لـ محمد صلاح تسويقيا

اعتلى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، قائمة الجناج الأيمن الأغلى في العالم ، ليتسبب في إزاحة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، عن قمة القائمة.



ووفقا لما نشره موقع "ترانسفير ماركت"، نقلًا عن صحيفة آس الإسبانية، بلغت قيمة صلاح التسويقية 150 مليون يورو، متخطيا ميسي الذي جاء في المركز الثاني بـ 140 مليون يورو، فيما حل في المركز الثالث الإنجليزي الصاعد بقوة جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند الألماني، بـ 120 مليون يورو.