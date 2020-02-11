القوية| نوال الزغبي تستعد لطرح أحدث أغانيها تزامنا مع عيد الحب.. اليوم

تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لطرح أغنيتها الجديدة «القوية»، اليوم الثلاثاء 11 فبراير، ليأتي موعد طرحها بالتزامن مع عيد الحب، وبعد فترة من الترويج لها.

وكانت الفنانة نوال الزغبي، روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، وشوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية.





ومن ناحية أخري قررت نوال طرح أغنيتها الجديدة "بدك تسأل على" وذلك بعد تسريبها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





وقالت نوال الزغبى في لقائها ببرنامج The Insider، "لا أعرف من وراء تسريب الأغنية، وإن كنت سعيدة بردود الفعل التى تلقيتها؛ وذلك بعد أن قمت بطرحها كاملة على صفحتى الخاصة على فيسبوك".





وأضافت نوال الزغبى "فوجئت بما حدث خاصة أننى لم أكن أنتوى طرحها فى الفترة الحالية والأغنية كانت من الممكن أن تفشل إذا تم طرحها منذ 3 سنوات".