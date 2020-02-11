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فن

ديانا حداد تهدي أغنية جديدة لجمهورها في عيد الحب

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:12 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
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أحمد إبراهيم

تهدى الفنانة ديانا حداد الى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديد من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

 صورته بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزء من حياتها اليومية كفنانة.

 

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بجميع تفاصيل أغنية "ما حد يحس بالعاشق" وقالت إنها بذلت جهدًا كبيرًا من أجل إظهارها بهذا الشكل النهائي الذي سيراه الجمهور ويسمعه بالنتيجة النهائية كأغنية متكاملة صوتًا وصورة، مؤكدة أنها تمس الأحاسيس وتحرك القلوب عشقًا.

وقد سجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصًا لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزء من إحساس العاشقين وما يشعرون به. 


كلمات الأغنية:

 

حبي انت حبي بالنظر ما خونك ..

 

عيني على قلبك حبك خلق ليا

 

منك ومن حبك ما ظل عقل بيا

 

يا عمري يا روحي الشوق مو بيديا

 

انا خلص صبري وأعصابي ضحية..

 

ومن المتوقع أن تلاقي أغنية "ما حد يحس بالعاشق" من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، النجاح الكبير لما تحمله من أفكار جديدة في العشق واللحن والتوزيع الموسيقي، خاصة وأن الفيديو كليب تظهر به بصورة متميزة وجميلة، صورته على مدار يوم عمل كامل في جزيرة النخلة بمشاهد داخلية وخارجية برفقة فريق تصوير وإنتاج كبير.

 

وقد اهتم بإطلالة ديانا حداد في كليب "ما حد يحس بالعاشق" مصممة الأزياء زينة زكي، وعرضت عبر قناة روتانا في موقع "اليوتيوب" إلى جانب جميع الإذاعات العربية.

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