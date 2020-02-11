كريس هاتسن: مؤتمر مصر الدولي للبترول منصة دولية لقطاع الطاقة..فيديو

عبر كريس هاتسن رئيس شركة dmgt للغاز، عن فخره الشديد بحضور الرئيس السيسي هذه الفعالية، لافتا إلى أن قدرتهم على تنظيم هذا المعرض الفريد من نوعه جاء نتيجة دعم كبير من المهندس طارق الملا وزير البترول.





وأضاف كريس هاتسن خلال كلمته بفعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" أن فعاليات هذا المؤتمر أصبحت منصة دولية كبيرة لقطاع الطاقة فى مصر لإفريقيا وشرق المتوسط.





ولفت كريس هاتسن إلى أن قدرة الشرطة على تنظيم هذا المعرض ترمي لحد كبير للاستراتيجية النشطة والدعم الفعال المقدم من وزارة البترول.





وأشار إلى أن الشركة عندما بدأت للتخطيط لإطلاق المؤتمر فى دورته الرابعة قاموا بتشكيل لجنة تنفيذية، فنية من الخبراء العاملين فى هذا المجال والذين عملوا لتشكيل ملامح هذا المؤتمر بهذه الصورة المشرفة.





وافتتح الرئيس السيسى اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020" في دورته الرابعة والذي يعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 11-13 فبراير الجاري، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".





ويجذب المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا و1600 مشارك بالمؤتمر و14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة.

كما يضم فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالى والاستثمار في صناعة البترول و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة فضلا عن جلسات مناقشة دور المرأة فى قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.

كما يعد المعرض المصاحب للمؤتمر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وعرض احدث وأبرز التكنولوجيات والابتكارات المستخدمة من قبل الشركات العالمية في مجال الصناعة، كما يوفر فرصة متميزة للعارضين من الشركات البترولية المختلفة لإبراز أحدث الأنشطة والخدمات والحلول التي يقدمونها والترويج لها على نطاق دولى وإقليمى متميز بما يسهم في تنمية أعمالهم وإتاحة الفرصة للدخول في شراكات وأسواق جديدة.