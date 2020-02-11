كاف يكشف عن قائمة الترجي التونسي الرسمية للسوبر الأفريقي

أمام الزمالك.





ومن المقرر أن يختتم الترجي التونسي تدريباته، صباح اليوم، الثلاثاء، قبل أن يتجه إلى العاصمة القطرية "الدوحة"، استعدادا للسوبر الأفريقي.



وجاءت قائمة الترجي التي كشف عنها "كاف" كالتالي..

معز بن شريفية - محمد علي بن حمودة - كوامي بونسو - محمد علي اليعقوبي - بلال بن ساحة - إبراهيم واتارا - حمدو الهوني - طه ياسين الخنيسي - خليل شمام - فوسيني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيث - رامي الجريدي - سامح الدربالي - إلياس شيتي - إيهاب المباركي - فادي بن شوق - محمد علي بن رمضان - عبد القادر بدران.

ومن المنتظر أن يغيب المدافع الجزائري عبد القادر بدران، الذي يعاني من إصابة، تتطلب 3 أسابيع راحة.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن القائمة النهائية التي سيخوض بها الترجي التونسي، مباراة السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة القطرية "الدوحة"،