محافظ أسيوط يكرم الفائزين بمسابقة الجمهورية لتكنولوجيا الصناعة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، تكريم الفائزين فى مسابقة الجمهورية فى المجال الصناعى والتكنولوجى وافتتاح معرض منتجات المحافظات، وذلك بمقر المدرسة الفندقية الثانوية بمدينة أسيوط.



حضر الفعاليات صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتور حسن عبد التواب مستشار المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعية بديوان عام الوزارة وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمد عبد المحسن مدير عام الجهاز التنفيذى بالمديرية ومحمد النمر مدير عام ادارة التعليم الفنى ومحمود معوض مدير ادارة اسيوط التعليمية ولفيف من موجهى المواد وقيادات مديرية التربية والتعليم وممثلى المحافظات المشاركة والعشرات من الطلاب والطالبات المشاركين فى المسابقة والمعرض.



بدأ المحافظ زيارته للمدرسة بتفقد المعرض ومشاهدة المجسمات والمنتجات الصناعية المشاركة فى المسابقة لمختلف المحافظات، كما شاهد معرض محافظة أسيوط على هامش المسابقة ثم قام المحافظ بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثانى وتسليمهم شهادات التقدير وكان من نصيب المركز الأول محافظة أسيوط والثانى لمحافظة سوهاج ثم تم تكريم المحافظ وإهدائه درع وزارة التربية والتعليم لدعمه للمسابقة واستضافته لها والجهود المبذولة للنهوض بالتعليم بالمحافظة.



وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لجميع سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه قطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة، لافتًا إلى ضرورة تهيئة المناخ المناسب لتنمية المواهب بين طلاب وطالبات المدارس وتسليط الضوء على إبداعاتهم من خلال تنظيم العديد من المسابقات موضحًا أننا نعمل على توفير المناخ التعليمي والتربوي السليم لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة في جميع القطاعات وبجميع المسابقات التي يتم تنظيمها، مشيدا بالأعمال والمجسمات المشاركة فى المسابقة.



وأضاف صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المحافظة تستضيف مسابقة الجمهورية للمجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة بمدرسة أسيوط الفندقية الثانوية على الطريق الدائري بمدينة أسيوط يتنافس خلالها قطاع الصعيد، الذي يضم محافظات (أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد)، وذلك لإنتاج مجسم ابتكاري يعبر عن أحد معالم المحافظة أو بانوراما أكتوبر أو شعار المحافظة أو الوحدة الوطنية.



وأوضح أن الهدف من المسابقة حث الطلاب على العمل اليدوي والابداعي والابتكاري وغرس قيم المواطنة والانتماء للوطن والتأكيد على النسيج الواحد للوطن من خلال العمل الجماعي في تجسيد الروح الوطنية على أن يتم تصعيد المركزين الأول والثاني للمشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية لافتًا إلى أن لجنة التحكيم تتكون من (قرني صوفي شاهين ـ موجه عام المجال الصناعي بالفيوم ، شعبان جنيه ـ موجه عام ببني سويف، محمود سيد المنسق العام للمسابقة والمشرف العام، حسن عبدالتواب ـ مستشار المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعية بديوان عام الوزارة).



