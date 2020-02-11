AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

برد الرياض.. موجة صقيع شديدة تجتاح السعودية .. تفاصيل

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:00 م
البرد يجتاح السعودية
البرد يجتاح السعودية
Advertisements
على صالح
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية من موجة برد شديدة على معظم أنحاء البلاد، مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية. 

وفي تقريرها الصادر اليوم الاثنين عن حالة الطقس، أشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة

وعن ارتفاع الموج أفاد تقرير هيئة الارصاد السعودية انه يصل من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

وأشارت إلى أن مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والبرك، والحرجة، المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل وعددًا من المواقع الأخرى.

ومن جانبها، شددت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، على المواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وكثافة الضباب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة.. تعرف على طقس السعودية

9 مناطق في مرمى تنبيهات الأرصاد بالسعودية: ضباب وتدن بـ الرؤية الأفقية

الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من طقس الأحد | شاهد

تعرف على طقس السعودية غدا الإثنين

الأرصاد السعودية تحذر من طقس الأربعاء

تعرف على حالة الطقس في السعودية اليوم

ترشيحاتنا

الأهلي يجهز الدبابة بادجي لمواجهتي الزمالك والمصري

بسبب صورة لخاتم الخطوبة.. موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل.. شاهد

نشفوا ريقنا.. جملة تثير ضحك الرئيس السيسى بفعاليات مؤتمر مصر الدولى للبترول.. فيديو

رسميا.. اتحاد جدة يقيل المدير الفني الهولندي تين كات

حدث ليلا.. مرتضى منصور يحذر اللاعبين.. ارتفاع ضحايا كورونا.. ألمانيا تحذر العالم من فيروس جديد.. كهربا غاضب في الأهلي

مش ولادي يا ناس.. قصة نسب مجهول تنتهي بالموت داخل أروقة المحكمة في الدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيد واحدة.. عميد شرطة يساند مسنة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات التكميلية بالجيزة.. صور

شاهد.. تمساح يهاجم سائحا بعدما حاول تصويره بطريقة غريبة

بسبب صورة لخاتم الخطوبة.. موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل.. شاهد