برد الرياض.. موجة صقيع شديدة تجتاح السعودية .. تفاصيل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية من موجة برد شديدة على معظم أنحاء البلاد، مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.





وفي تقريرها الصادر اليوم الاثنين عن حالة الطقس، أشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة





وعن ارتفاع الموج أفاد تقرير هيئة الارصاد السعودية انه يصل من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.





ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.





وأشارت إلى أن مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والبرك، والحرجة، المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل وعددًا من المواقع الأخرى.





ومن جانبها، شددت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، على المواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وكثافة الضباب.