انطلاق قافلة الأزهر الطبية الرابعة إلى تشاد

تحت رعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، انطلقت اليوم الثلاثاء، قافلة الأزهر الطبية والإغاثية إلى دولة تشاد، برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل بالأزهر، والتي من المقرر أن تُجري عملها في أحياء العاصمة أنجمينا.





وأوضح الدكتور صديق أن الوفد الذي سافر أول أمس عقد 4 اجتماعات تنسيقية مع مؤسسة القلب الكبير التي ترعاها السيدة الأولى بتشاد، السيدة هند ديبي، زوجة رئيس الجمهورية، للوقوف علي التجهيزات وللتنسيق لتيسير العمل،كما تم الوقوف علي المستلزمات الطبية الناقصة في مستشفيات تشاد وتم شحنها مع القافلة اليوم، لتيسير عمل أطباء القافلة.





وتتضمن القافلة 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وستقوم القافلة بإجراء الكشف الطبي المجاني، بجانب إجراء العمليات الجراحية اللازمة، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن خمسة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.





وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، حيث عملت القافلة الأولى في أحياء العاصمة أنجمينا، في حين توجهت القافلة الثانية لولاية "أبشي"، بينما توجهت القافلة الثالثة إلى ولاية "وادي فير" التي تضم ثلاثة أقاليم هي: بيلتين، ودار تاما، وكوبي.



